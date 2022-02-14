BAE’li sanatçı ‘Beraber yürüdük biz bu yollarda’ şarkısını seslendirdi
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ünlü ses sanatçısı Hüseyin el-Casmi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BAE ziyareti nedeniyle Muazzez Abacı’nın “Her Şey Seni Hatırlatıyor” şarkısını seslendirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın daveti üzerine Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyarette bulundu. BAE’li ünlü ses sanatçısı Hüseyin el-Casmi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti nedeniyle Muazzez Abacı’nın “Her Şey Seni Hatırlatıyor” şarkısını seslendirdi.
Şarkının klibinde İstanbul’dan görüntülere yer verilirken, klibin girişinde ise “Birleşik Arap Emirlikleri halkından Türkiye halkına” ifadeleri yer aldı.
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