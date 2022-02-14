BAE’li sanatçı ‘Beraber yürüdük biz bu yollarda’ şarkısını seslendirdi

14 Şubat 2022 Pazartesi, 22:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın daveti üzerine Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyarette bulundu. BAE’li ünlü ses sanatçısı Hüseyin el-Casmi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti nedeniyle Muazzez Abacı’nın “Her Şey Seni Hatırlatıyor” şarkısını seslendirdi.

Şarkının klibinde İstanbul’dan görüntülere yer verilirken, klibin girişinde ise “Birleşik Arap Emirlikleri halkından Türkiye halkına” ifadeleri yer aldı.