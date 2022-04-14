Bafra Ovası'nda kanolaların çiçek açmasıyla tarlalar sarıya büründü

14 Nisan 2022 Perşembe, 13:05

Türkiye'nin en önemli ovalarından biri olan Bafra Ovası'nda arazilere ekilen kanolaların çiçek açmasıyla, tarlaları sarıya boyadı.

Çiftçilerin ayçiçeğine alternatif olarak ektiği ve bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanola, son dönemlerde oldukça tercih ediliyor. Sarıya bürünen tarlalar ise dron ile görüntülendi.









DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Çiftçilerin ayçiçeğine alternatif olarak ektiği ve bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanola, son dönemlerde oldukça tercih ediliyor. Sarıya bürünen tarlalar ise dron ile görüntülendi.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Bafra Ovası'nda yaklaşık 450 dönüm alanda kanola ekildiğini vurgulayarak, "Kanola, eylül ayı sonunda ekiliyor. Ekim yapıldıktan sonra sonbahar yağışları çok önemli. Kanola kışa kuvvetli girmeli, dondan etkilenmiyor. Bir yıla yakın toprakta besleniyor. Kasım ayında da hasadı yapılıyor." ifadelerini kullandı.



