Bafra'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Bafra'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 20.01.2025 - 19:39

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.T'yi (36) yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #Bafra #fetö

İlgili Haberler

Bakan Yerlikaya duyurdu... 23 ilde FETÖ operasyonu: 33 şüpheli tutuklandı

Bakan Yerlikaya duyurdu... 23 ilde FETÖ operasyonu: 33 şüpheli tutuklandı
Gülen'in o talimatını anlattı... FETÖ firarisinden yıllar sonra gelen itiraf: 'Soruları çaldık!'

Gülen'in o talimatını anlattı... FETÖ firarisinden yıllar sonra gelen itiraf: 'Soruları çaldık!'
Yunanistan'a kaçacaklardı... 2 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı!

Yunanistan'a kaçacaklardı... 2 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler