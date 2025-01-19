Yunanistan'a kaçacaklardı... 2 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı!

Edirne'de 2 FETÖ/PDY şüphelisi, Yunanistan’a kaçarken yakalanıp, gözaltına alındı.

Yunanistan'a kaçacaklardı... 2 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı!
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DHA
Yayınlanma: 19.01.2025 - 17:56

Güvenlik güçleri, merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri E.I. ve R.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.


Etiketler: #FETÖ/PDY #fetö

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