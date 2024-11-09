Bafra'da yangın paniği: 3 katlı binanın giriş katı kullanılamaz hale geldi

Samsun’un Bafra ilçesinde 3 katlı binanın zemin katı, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Bafra'da yangın paniği: 3 katlı binanın giriş katı kullanılamaz hale geldi
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İHA
Yayınlanma: 09.11.2024 - 11:20

Fatih Mahallesi Mollaosmanoğlu 2. Geçidi’nde saat 09.30 sıralarında, Tolga Çakır’ın kız kardeşi ile birlikte kaldığı 3 katlı binanın giriş katında yangın çıktı.

Evden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri 112’ye ihbarda bulundu.

BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR

Olay yerine kısa sürede sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Binanın 3. katında oturan 74 yaşındaki Saliha Pandur, dumandan etkilenmesi üzerine kontrol amaçlı ambulansa alınarak müdahale edildi.

İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.


Etiketler: #Yangın #Samsun

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