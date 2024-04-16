Bağ evinde korkunç ölüm: Boşanma aşamasındaki çift intihar etti

Yayınlanma: 16.04.2024 - 10:31

Güncelleme: 16.04.2024 - 10:31

Serik ilçesi Alacami Mahallesi’nde akşam saat 21.30 sıralarında, Fatih Yılmaz ile eşi Nursel Yılmaz’ın kaldıkları bağ evinden silah sesleri duyuldu.

Çevrede bulunan mahalleli ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Yılmaz çiftini kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede karı kocanın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Olay sonrası Fatih ve Nursel Yılmaz çiftinin cansız bedenleri savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Yılmaz çiftinin 3 çocukları olduğu, uzun zamandır anlaşmazlık yaşadıkları ve boşanma aşamasında oldukları belirtilirken, polis intihar ihtimali üzerinde duruyor.