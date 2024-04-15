Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasına CHP’den sert tepki... CHP'li Başarır Antalya Adliyesi önünden seslendi: 'Hukuksuzluğa son verin!'

Yayınlanma: 15.04.2024 - 14:05

Güncelleme: 15.04.2024 - 14:09

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki direğin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesine sebep olmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar mahkemeye sevk edildi.

Beş kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, sekiz kişi hakkında adli kontrol kararı verildi ve bir kişi serbest bırakıldı.

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

Tutuklanan arasında 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Kepez Belediye Başkanı seçilen CHP’li Mesut Kocagöz de yer alıyor. Kocagöz, teleferiğin bağlı olduğu ANET’in genel müdürü olduğu döneme ilişkin suçlanıyor.

Tutuklanan Mesut Kocagöz, mevcut ANET Genel Müdür Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, Okan Erol, Megatower Serdar Tezcan ve Serkan Yellice’ye “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlaması yöneltildi.

CHP HEYETİ ANTALYA ADLİYESİ ÖNÜNDEN SESLENDİ

Kocagöz’ün tutuklanmasına tepkiler sürerken; CHP heyeti Antalya Adliyesi önünde bir açıklama yaptı.

Açıklamada, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır konuşma yaptı.

CHP İL BAŞKANI KAMACI: 'DEMOKRASİYE SAHİP ÇIK'

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, demokrasiye sahip çıkmanın ve verilen oylara sahip çıkmanın önemini vurguladı. Kamacı, “Demokrasiye sahip çık, verdiğin oylara sahip çık” dedi.

CHP'Lİ BAŞARIR: BU HUKUKSUZLUĞA SON VERİN!

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ise konuşmasında yaşanan acı olayı ve sonrasında gerçekleşen süreci anlattı.

Başarır, “Çok acı bir olay yaşandı. Haberi aldıktan sonra yaklaşık 26 saat boyunca kurtarma çalışmalarına katıldık. Tek isteğimiz oradaki vatandaşlarımızın kurtarılmasıydı. Ancak dinlenmeden ifade almak için çağırıldı ve sonra aniden altta ekip otosu aşağıda bekliyordu. Bilgi edinmek için çağırılan belediye başkanımız haksız bir şekilde tutuklandı” dedi.

"BİRİLERİNİN BASKISIYLA KARAR VERMEYİN"

Başarır, konuşmasının devamında, “30 yıl sonra yüzde 50 ile seçilen belediye başkanımıza hazımsızlık vardır. Artık seçilen belediye başkanlarımıza mahkemeler birilerinin baskısıyla karar vermesin. Değerli yargıçlara sesleniyorum, bu hukuksuzluğa son verin. Belediye başkanı seçilmiştir, onun yeri hapishane değil belediye binasıdır. CHP olarak gerekirse belediye adliye önünde günlerce nöbet tutarız. Anlımızın akıyla kazanmış olduğumuz mazbatayı hukuksuz bir kararla teslim etmeyiz. Dosyayı okuyun, delillere bakın" dedi.

"İSTİFADAN SONRA 3 KEZ BAKIM YAPILMIŞ"

Başarır, "İstifadan sonra 3 kez bakım yapılmış. Sanayi teknoloji onay vermiştir. Hakkımız, Antalya’nın Kepez halkının hakkını kimselere yedirmeyiz” ifadelerini kullandı.