Bagajda tehlikeli yolculuk: 3 çocuğun canını hiçe saydı!

Adıyaman’da bir sürücünün kapağı açık bagajda bulunan 3 çocukla yolculuk yapması pes dedirtti. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 21.12.2023 - 18:50
Bagajda tehlikeli yolculuk: 3 çocuğun canını hiçe saydı!
Abone Ol google-news

Edinilen bilgilere göre, yaşları 12 ile 15 arasında değişen 3 çocuğu 02 MA 1776 plakalı otomobilin bagaj kısmına koyan Mervan B., isimli yabancı uyruklu sürücü, aracını çalıştırarak seyir haline geçti.

Bagajında 3 çocukla birlikte trafikte ilerleyen aracı fark eden yurttaşlar, durumu bir yandan polis ekiplerine bildirirken bir yandan da olayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

PARA CEZASI VERİLDİ

Bagajında bulunan 3 çocuğun canını hiçe sayarak araç kullanan Merven B., trafik polis ekiplerince yakalandı. Mervan B., hakkında idari para cezası uygulandı.


adıyaman bagaj Çocuk

İlgili Haberler

Çocuklarına sakladığı bisküviyi gösterip Türkiye'yi ağlatmıştı

Çocuklarına sakladığı bisküviyi gösterip Türkiye'yi ağlatmıştı
Depremi çocuk evliliklerine bağlayan YTÜ'lü 'profesör' Gencer: Cemaatsiz olmaz

Depremi çocuk evliliklerine bağlayan YTÜ'lü 'profesör' Gencer: Cemaatsiz olmaz
Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı

Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı

En Çok Okunan Haberler