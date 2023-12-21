Bagajda tehlikeli yolculuk: 3 çocuğun canını hiçe saydı!

Yayınlanma: 21.12.2023 - 18:50

Güncelleme: 21.12.2023 - 18:53

Edinilen bilgilere göre, yaşları 12 ile 15 arasında değişen 3 çocuğu 02 MA 1776 plakalı otomobilin bagaj kısmına koyan Mervan B., isimli yabancı uyruklu sürücü, aracını çalıştırarak seyir haline geçti.

Bagajında 3 çocukla birlikte trafikte ilerleyen aracı fark eden yurttaşlar, durumu bir yandan polis ekiplerine bildirirken bir yandan da olayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

PARA CEZASI VERİLDİ

Bagajında bulunan 3 çocuğun canını hiçe sayarak araç kullanan Merven B., trafik polis ekiplerince yakalandı. Mervan B., hakkında idari para cezası uygulandı.



