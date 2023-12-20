Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı

Zonguldak'ta trenin hemzemin geçitte otomobile çarptığı kazada aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 20.12.2023 - 12:55
Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı
Abone Ol google-news

Acılık Caddesi'nde, sabah saatlerinde bariyerlerin kapalı olduğu sırada hemzemin geçitten geçmeye çalışan Mehmet K.'nin (37) kullandığı 67 AAU 383 plakalı otomobile, yük treni çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Trenin altında kalan otomobil, 30 metre sürüklendi. Kazada Mehmet K. ile yanındaki eşi Melek K. (37) ve oğlu Y.B.K. (3) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


İlgili Haberler

Fenerbahçe'de Edin Dzeko endişesi: Antrenmanda yer almadı!

Fenerbahçe'de Edin Dzeko endişesi: Antrenmanda yer almadı!
Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen yolcu treninde 33 piton ele geçirildi

Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen yolcu treninde 33 piton ele geçirildi
Trendyol ‘Yarının Köyleri’ ile beş yılda 1 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor

Trendyol ‘Yarının Köyleri’ ile beş yılda 1 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor

En Çok Okunan Haberler