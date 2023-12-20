Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı
Zonguldak'ta trenin hemzemin geçitte otomobile çarptığı kazada aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Acılık Caddesi'nde, sabah saatlerinde bariyerlerin kapalı olduğu sırada hemzemin geçitten geçmeye çalışan Mehmet K.'nin (37) kullandığı 67 AAU 383 plakalı otomobile, yük treni çarptı.
3 KİŞİ YARALANDI
Trenin altında kalan otomobil, 30 metre sürüklendi. Kazada Mehmet K. ile yanındaki eşi Melek K. (37) ve oğlu Y.B.K. (3) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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