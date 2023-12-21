Çocuklarına sakladığı bisküviyi gösterip Türkiye'yi ağlatmıştı

6 Şubat depremlerinin vurduğu Hatay'da eşi ile 3 çocuğunu kaybedip, enkaz başında beklediği esnada cebindeki bisküviyi çocuklarına aldığını söyleyerek Türkiye'yi yasan boğan Şerif Ölmez (61), hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 21.12.2023 - 17:38
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi Halime (48) ile çocukları Cansu (14), Savaş (16) ve Oktay Ölmez'i (3) kaybetmişti.

Deprem esnasında gece bekçisi olarak çalıştığı iş yerinden çıkıp, geldiği evinde ailesinin enkaz altında olduğunu öğrenen, bekleyiş sırasında cebindeki bisküviyi çocuklarına aldığını söyleyerek Türkiye'yi yasan boğan Şerif Ölmez, 19 Aralık'ta nefes darlığı şikayeti ile Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi.

Solunum cihazına bağlanan Ölmez, buradan Reyhanlı ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakıma alınan ve burada kalbi duran Ölmez, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ölmez'in cenazesi, dün Altınözü ilçesi Hacıpaşa Mahallesi Mezarlığı'na, eşi ile çocuklarının ortasına defnedildi. 


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