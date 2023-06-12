Bağcılar’da 5 katlı iş merkezinde yangın!
Bağcılar’da bir tekstil firmasına ait 5 katlı iş merkezinin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul'un Bağcılar ilçesi Bağlar Mahallesi'nde sabah 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle bir tekstil firmasına ait 5 katlı iş merkezinin çatısında yangın çıktı.
Çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale etmesi sonucu kısa sürede söndürüldü.
Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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