Başakşehir Organize Sanayi bölgesinde çıkan yangın 16. saatinde devam ediyor
Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan yangında 16. saate girdi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Öte yandan söndürme çalışmaları sırasında binada çökmeler meydana geldi.
İstanbul'da Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikaların bulunduğu 4 katlı binanın çatı katında dün akşam saatlerinde başlayan yangında 16. saate girildi.
İtfaiye ekiplerinin yanı sıra, polis ekipleri de Toplumsal Olaylara Müdahale Aracıyla (TOMA) yangını söndürmeye çalışıyor.
Öte yandan söndürme çalışmalarının sürdüğü binada çökmeler meydana geldi.
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