Bağcılar'da çatısı yanan binanın önündeki yol göçtü

05 Aralık 2021 Pazar, 13:37

Yıldıztepe Mahallesi 548 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında bugün yaşanan yangın sonrası, evin önündeki yolda göçük meydana geldi. İddiaya göre doğalgaz kaynaklı patlama sonucu yaşanan yangında bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi yangını söndürdü. Daha sonra itfaiye ekiplerinin dairede soğutma çalışması yaptığı sırada yolda göçük meydana geldi. İtfaiye ekipleri araçlarını başka yere park ederek yolda güvenlik önlemi aldı. Göçük yaşanan yolda İGDAŞ ekipleri çalışma yaparak göçüğün neden meydana geldiğine dair inceleme başlattı.

Mahalle sakinleri, göçüğün yaşandığı 548 Sokak altında, M3 Kirazlı-Bakırköy Metro hattı inşaatı çalışmalarının olduğu bu yüzdende göçüğün yaşanmış olabileceğini iddia etti.

"PATLAMA BİNAYI SALLADIĞINA GÖRE YOLUDA ÇÖKERMİŞ OLABİLİR"

Göcüğün yaşandığı sokakta oturan Salih Kahveci, "Sabah evde oturduğum sırada bir patlama oldu. Bina sallandı. Dışarı çıktığımda karşı apartmanın çatısı yanıyordu. İtfaiyeyi aradık yangını söndürdü. Sonrasında da bu göçük meydana geldi. Göçük gaz sıkışmasından yaşanmış olabilir. Patlama binayı salladığına göre yolu da çökermiş olabilir. Bu yolun altından metro inşaatı da geçiyor. Ondan da kaynaklı olabilir" dedi.