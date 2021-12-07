Bağcılar'da cezaevi otobüsü köprüde asılı kaldı

TEM Otoyolu Bağcılar Mevkii Mahmutbey Viyadüğü'nde cezaevi minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi hafif yaralandı.

DHA
07 Aralık 2021 Salı, 17:11
Bağcılar'da cezaevi otobüsü köprüde asılı kaldı
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Bağcılar'dak, kaza saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Bağcılar Mevkii Mahmutbey Viyadüğü'nde meydana geldi.

Edirne'den Metris Cezaevi'ne dönen jandarmaya ait midibüs kaza yaptı. Bariyerlere çarparak devrilen midibüsün yarısı bariyerler üzerinde kaldı.

Metrelerce yükseklikten düşme tehlikesi bulunan midibüste bulunan 7 kişiden 6'sı hafif yaralandı. Kaza nedeniyle trafik felç oldu. Midibüsü kurtarma çalışmaları devam ediyor.


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