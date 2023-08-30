Bağcılar'da çocukların kavgasına aileler karıştı: Ortalık savaş alanına döndü!

Yayınlanma: 30.08.2023 - 15:42

Güncelleme: 30.08.2023 - 15:42

Kirazlı Mahallesi'nde, pazartesi günü 20.30 sıralarında parkta oynayan 2 çocuk arasında kavga çıktı. O sırada oradan geçen çocuklardan birinin ağabeyi olayı görüp çocukların yanına gitti ve bir çocuğu darbetmeye başladı.

Ardından darbedilen çocuğun yakınlarının da gelmesiyle büyüyen kavga ailelerden birinin evinin önüne taşındı. 2 aile arasında çıkan kavgada, bıçaklar ve havalı tabanca da kullanıldı. Bıçaklı 1 kişi, çevre sakinleri tarafından engellendi.

Arbede çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Havalı tabancayla yaralanan 1 kişi, ambulans ile hastaneye götürüldü.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Kavga anları güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedildi.