Bağcılar'da çocukların kavgasına aileler karıştı: Ortalık savaş alanına döndü!
Bağcılar'da parkta oynayan 2 çocuğun kavgasına ailelerde karışınca ortalık savaş alanına döndü. Bıçakların ve havalı tabancanın kullanıldığı kavgada 1 kişi, yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kirazlı Mahallesi'nde, pazartesi günü 20.30 sıralarında parkta oynayan 2 çocuk arasında kavga çıktı. O sırada oradan geçen çocuklardan birinin ağabeyi olayı görüp çocukların yanına gitti ve bir çocuğu darbetmeye başladı.
Ardından darbedilen çocuğun yakınlarının da gelmesiyle büyüyen kavga ailelerden birinin evinin önüne taşındı. 2 aile arasında çıkan kavgada, bıçaklar ve havalı tabanca da kullanıldı. Bıçaklı 1 kişi, çevre sakinleri tarafından engellendi.
Arbede çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Havalı tabancayla yaralanan 1 kişi, ambulans ile hastaneye götürüldü.
ANBEAN KAYDEDİLDİ
Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Kavga anları güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
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