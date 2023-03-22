Bağcılar'da dehşet anları: Borcunu almak için silahına sarılıp öldürmekle tehdit etti

İstanbul'da bir kişi, seyyar satıcılık yapan şahıstan cezaevinde olan oğlunun kendisine borcunu olduğunu söyleyerek alacağını isteyince taraflar arasında tartışma çıktı. Borcunu almak için silah çekerek seyyar satıcıyı öldürmekle tehdit eden şahıs, araya giren başka bir kişi tarafından sakinleştirildi. Silahlı şahıs şikayet üzerine gözaltına alınırken, o anlar ise kameraya yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 12:23
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İstanbul Bağcılar ilçesinin Yenigün Mahallesi’nde yol kenarındaki tezgahta sebze ve meyve satan İ.E isimli şahsın yanına gelen A.T, cezaevinde olan oğlunun kendisine borcu olduğunu söyledi. A.T alacağını isteyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlenince A.T isimli şahıs belindeki silaha sarılarak, İ.E’yi öldürmekle tehdit etti. O sırada olay yerinde bulunan bir kişi A.T’yi güçlükle sakinleştirdi.

A.T oradan ayrılırken, İ.E ise polis merkezine giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Polis ekipleri A.T’yi Bağcılar’da yakaladı. 'Güveni kötüye kullanma' ve 'tehdit' suçlarından sabıka kaydı olduğu belirlenen A.T. , 'silahlı tehdit' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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