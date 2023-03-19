İki kardeş evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Elazığ’da gece saatlerinde evlerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş yaralandı. Şüpheliler ise aranıyor.

İHA
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 01:23
İki kardeş evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradı
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Merkez Doğukent Mahallesi 67. Sokak’ta edinilen bilgiye göre, evlerinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan Bülent ve Burak Ç. kardeşler yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.


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