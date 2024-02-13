Bağcılar'da dehşet: Annesini bıçaklayarak katletti!

İstanbul Bağcılar'da M.T.G.(41), evde annesi S.G.'yi (74) bıçaklayarak öldürdü. Adrese gelen polis, şüpheliyi evde gözaltına aldı.

DHA
Yayınlanma: 13.02.2024 - 08:19
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Olay, dün saat 17.30 sıralarında Merkez Mahallesi 565 Sokak'ta bulunan 6 katlı binada meydana geldi.

İddiaya göre, M.T.G. (41), henüz bilinmeyen nedenle annesi S.G.'yi (74) bıçakladı. Bu sırada M.T.G.'nin babası eve gelerek eşini kanlar içinde görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri annesini bıçaklayan M.T.G.'yi gözaltına aldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise anne S.G.'nin evde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olayın yaşandığı evde detaylı inceleme yaptı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından S.G.'nin cansız bedeni Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
 


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