Kartal'da bir kişi annesini rehin aldı: 'İbrahim Kalın ve Ali Yerlikaya buraya gelecek'

Kartal’da akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen bir kişi, gece saatlerinde annesi ve erkek kardeşini rehin aldı. Şahsın "Buraya MİT müsteşarı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gelecek!" diye bağırması dikkat çekti.

İHA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 10:30
Kartal'da bir kişi annesini rehin aldı: 'İbrahim Kalın ve Ali Yerlikaya buraya gelecek'
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Kartal’da akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen şahıs gece vakti mahalleyi ayağa kaldırdı. Annesi ve erkek kardeşini rehin alan Metin Karakulak isimli şahıs, polis ekiplerinin uğraşları sonucu ikna edilerek özel harekat ekipleri tarafından polis aracına bindirilerek götürüldü.

Olay saat 03.30 sularında Kartal Atalar Mahallesi Önder Sokak’ta bulunan bir binanın en üst katında meydana geldi. Akli dengesinin bozuk olduğu öğrenilen Metin Karakulak gece saatlerinde sinir krizi geçirdi. Tüm mahalleyi ayağa kaldıran şahıs annesi ve erkek kardeşini rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

Şahsın itfaiye ve özel harekat ekiplerinin binaya girmesi sonucu evi yakmakla tehditler ve küfürler savurdu. Şahsın "Buraya MİT müsteşarı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gelecek!" diye bağırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis ekiplerinin uğraşları sonucu Metin Karakulak ikna edildi. Şahıs polis aracına bindirilerek götürüldü.


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