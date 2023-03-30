Bağcılar'da eksper ücretini ödemeyince işyerini kurşunladı

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 11:27

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 12:01

İstanbul Bağcılar 100 Yıl Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde yer alan bir işyerinin kurşunlandığı ihbarı üzerine emniyet ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda işyerinin çevresindeki güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde işyerini kurşunlayan kişinin A.Ö. olduğu tespit edildi.

Konuyla ilgili yapılan araştırmalarda, A.Ö. ile F.K.'nin araç alışverişi içerisinde olduğu, F.K.'nin A.Ö.'ye araç satacağı ancak ekspres sürecinde A.Ö.'nün aracı almaktan vazgeçtiği öğrenildi. A.Ö., aracı almaktan vazgeçince ekspere ödediği parayı F.K.'den istedi. Ancak F.K. bu parayı ödemeyeceğini söyledi.

F.K.'nin parayı ödememesi üzerine A.Ö., kendisine ait bir araçla F.K.'nin işyerinin önünden geçerken iş yerine silahla ateş etti. A.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi Sultangazi'de yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan sorgulamasında, 'mala zarar verme, kasten yaralama, yağma, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından kayıtlarının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.