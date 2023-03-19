Çorum'da erkek şiddeti: Ablasının evini pompalı tüfekle kurşunladı
Çorum’da bir kişi ablasının oturduğu evi kurşunlayarak olay yerinden kaçtı.
Bahçelievler Mahallesi’nde; İpeklievler 30. sokağa araçla gelen O.S. pompalı tüfek ile ablasının oturduğu ev ateş açtı. İkamet sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
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Olayda ölen yada yaralanan olmazken polis ekipleri olay yerince incelemelerde bulundu. Öte yandan olayı gerçekleştiren Onurcan S’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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