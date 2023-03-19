Çorum'da erkek şiddeti: Ablasının evini pompalı tüfekle kurşunladı

Çorum’da bir kişi ablasının oturduğu evi kurşunlayarak olay yerinden kaçtı.

İHA
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 08:32
Çorum'da erkek şiddeti: Ablasının evini pompalı tüfekle kurşunladı
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Bahçelievler Mahallesi’nde; İpeklievler 30. sokağa araçla gelen O.S. pompalı tüfek ile ablasının oturduğu ev ateş açtı. İkamet sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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Olayda ölen yada yaralanan olmazken polis ekipleri olay yerince incelemelerde bulundu. Öte yandan olayı gerçekleştiren Onurcan S’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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