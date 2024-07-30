Bağcılar'da elektrik kesintisini protesto eden esnaf, tramvayın önünü kesti
Bağcılar'da 5 gündür aralıklarla elektriklerin kesilmesinden şikayet eden iş yeri sahipleri, masa ve sandalye koyarak tramvay yolunu kapattı.
Bağcılar'da Merkez Mahallesi'ndeki 969. sokağın bir kısmında 5 gün önce elektrik kesintisi yaşanmaya başladı.
Aralıklarla devam eden enerji kesintisinden sokaktaki 10'un üzerindeki işyeri de olumsuz etkilendi.
Ürünlerinin bozulduğundan şikayet eden ve kepenkleri kapatamadıkları için akşamları dükkanlarında nöbet tutmaya başlayan işyeri sahipleri, enerji kesintisi sorunun giderilememesine tepki gösterdi.
Esnaf, sokaktan geçen tramvay yoluna masa ve sandalyelerini koyarak tramvayın önünü kesti, yoldan araç geçişine izin vermedi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin, izinsiz gösteri yapıldığı konusunda uyarıda bulunduğu esnaf, masa ve sandalyeleri yoldan kaldırdı.
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