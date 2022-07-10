Bağcılar'da ev ve işyerlerini su bastı: 'Çocuğumu ölmek üzereyken kurtardım'
Bağcılar'da etkili olan yağışta bazı ev ve işyerlerini su bastı. İtfaiye ekiplerinin ev ve işyerlerindeki suyu tahliye çalışmaları sürüyor.
Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi 539, 540 ve 541 sokaktaki binaların bodrum katında bulunan ev, işyeri ve garajları su bastı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gece uyuduğu sırada evini su basan Murat Söylemez, "Sabaha karşı biz uyurken, 1 dakika içinde su dizkapağımdan boğazıma kadar geldi. Kapıyı açmaya çalışırken ayaklarımla duvara basarak ellerimle ittirdim. Çocuğumun burun seviyesini geçmişti su, çocuğum boğuluyordu. Çocuğumu ölmek üzereyken kurtardım. Hala ayağım çıplak geziyorum. Taksiye para verip, çocuğum ve eşimi başka bir yere kalmaları için gönderdim. O sıra evde eşim, çocuğum ve arkadaşım vardı" dedi.
Video Haberler
- İlginç görüntü: Eline şampuanını alıp yağmurda yıkandı
- Beykoz'da su baskını: Bir eve yıldırım düştü
- Beyaz Saray önünde 'kürtajı yasallaştırın' protestosu
- 7 aile arasında kavga: 5’i ağır 54 yaralı
- Meteor gökyüzünü aydınlattı
- Siyah aileye küfürler yağdırdı
- 1 saatlik 'kaçan boğa' kovalaması
- Yine saldırı! Tekme attı, benzin döküp yaktı
- 'Onun yüzünden AIDS oldum!'
- Bayram öncesi ucuz tatlı için metrelerce kuyruk oluştu
En Çok Okunan Haberler
-
- Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı
- Takım patronundan İtalyan medyasına tepki!
- Bankamatikler ve acil durum hattı çalışmadı
- AFAD'dan 21 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı
- Hedef gösterdi, maskesi düştü
- '2002'deki oy seviyesinin altına indi'
- 'Biz bu değiliz'
- Hatırlatma dozu için randevular açıldı
- TL'de 5 tertip 5 başkan görüldü
- ‘Elinizdeki dosyaları bitirin’ talimatı