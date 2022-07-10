Bağcılar'da ev ve işyerlerini su bastı: 'Çocuğumu ölmek üzereyken kurtardım'

10 Temmuz 2022 Pazar, 13:33

Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi 539, 540 ve 541 sokaktaki binaların bodrum katında bulunan ev, işyeri ve garajları su bastı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gece uyuduğu sırada evini su basan Murat Söylemez, "Sabaha karşı biz uyurken, 1 dakika içinde su dizkapağımdan boğazıma kadar geldi. Kapıyı açmaya çalışırken ayaklarımla duvara basarak ellerimle ittirdim. Çocuğumun burun seviyesini geçmişti su, çocuğum boğuluyordu. Çocuğumu ölmek üzereyken kurtardım. Hala ayağım çıplak geziyorum. Taksiye para verip, çocuğum ve eşimi başka bir yere kalmaları için gönderdim. O sıra evde eşim, çocuğum ve arkadaşım vardı" dedi.



