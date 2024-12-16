Yine yolcu otobüsü, yine kaza! Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var...

Isparta'da yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Yine yolcu otobüsü, yine kaza! Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var...
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DHA
Yayınlanma: 16.12.2024 - 13:18

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Aksel Seyahat firmasına ait 42 US 888 plakalı yolcu otobüsü, Isparta-Eğirdir kara yolu Miskinler mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bölgeye gelerek bilgi alan Isparta Valisi Abdullah Erin, gazetecilere kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

"HAYATİ TEHLİKESİ OLAN YOK"

Yaralıların hemen hastanelere sevk edildiğini belirten Erin, "Hastaneye sevk edilen yaralılardan hayati tehlikesi olan yok. Bir vatandaşımız, iç kanama şüphesiyle hastaneye sevk edildi. Diğerlerinin durumu iyi" dedi.


Etiketler: #Isparta #yolcu otobüsü

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