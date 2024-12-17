Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

Kırıkkale’de halk otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var!
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İHA
Yayınlanma: 17.12.2024 - 14:05

Kaza, sabah saatlerinde Kaletepe Mahallesi 1026. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E. (45) yönetimindeki 71 ACK 342 plakalı Karsan marka halk otobüsü ile Ç.G. (25) idaresindeki 06 BE 6011 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

SÜRÜCÜLER VE YOLCULAR YARALANDI

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile yolculardan P.Ş. (32), H.G. (87), D.E. (52), G.U. (54) ve S.K. (34), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerince kaza alanında yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi. 


Etiketler: #Kırıkkale #Halk otobüsü #kaza

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