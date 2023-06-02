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TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan Can Atalay çağrısı: Derhal tahliye edilmeli

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM’de Hatay Milletvekili Can Atalay’ın mazbatasını almasına rağmen hala hapiste tutulmasına tepki gösterdi, muhalefet partilerine çağrıda bulundu.

ANKA
Yayınlanma: 02.06.2023 - 18:31
TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan Can Atalay çağrısı: Derhal tahliye edilmeli
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM’de düzenlediği basın toplantısı Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay’ın mazbatasını almasına rağmen hala hapiste tutulmasına tepki gösterdi.

Gezi tutuklusu Can Atalay için tahliye kararı verilmesi yönünde çağrı yapan Baş, “Açıkça ilan ediyoruz bugün Hatay halkının iradesi gasp edilmiştir. Derhal tahliye kararı verilmeli. Bu kararın verilmemesi açık anayasa ihlalidir." ifadelerini kullandı.

Baş şöyle devam etti:

"25 Mayıs günü Yargıtay’a tahliye dilekçesi verilmiştir. Dosya Yargıtay Başsavcılığı’nın önündedir. Yapılması gereken başvurunun derhal ilgili ceza dairesi gönderilmesidir. Süratle işletilmesi gereken bu süreç son derece yavaş işletiliyor. Can hukuksuzca tutulduğu cezaevinden çıkıp derhal görevine başlamak istiyor. Şu anda halkın seçme hakkı engellenmektedir. Şu anda seçilmiş bir milletvekilinin görevini yapması engellemektedir. Tüm muhalefet partilerine Can Atalay özgürlük demeye, seçilmiş bir milletvekilinin ve Hatay halkının iradesini gasp edilmesine karşı ses yükseltmeye çağırıyoruz. Can Atalay için mahkemeden henüz bir karar çıkmadı, dosya sürüncemede bırakılıyor.”


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