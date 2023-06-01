Can Atalay'ın avukatı Cumhuriyet'e konuştu: Tahliyesi yasal zorunluluk
Gezi tutuklusu Can Atalay milletvekili seçilmesine karşın tahliye edilmedi. Atalay’ın avukatı Deniz Özen, durumun anayasaya aykırı olduğunu söyledi.
Milletvekili seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Hatay’dan aday gösterdiği Gezi tutuklusu Can Atalay milletvekili seçildi. Atalay’ın mazbatası avukatları tarafından teslim alınırken Yargıtay’a tahliye başvurusunda bulunuldu. Ancak tahliyesi hâlâ gerçekleşmedi.
Süreci Cumhuriyet’e değerlendiren Atalay’ın avukatı Deniz Özen, “Bir milletvekilinin böyle bir durumda tahliyesi bir yasal zorunluluktur. Anayasanın 83. maddesi, milletvekilinin Meclis kararı olmaksızın tutuklu tutulmasının mümkün olmadığını söyler. Bu konuda daha önce verilmiş çok sayıda Anayasa Mahkemesi kararı mevcut. Yakın bir tarihte de Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun Cumhuriyet Davası ile ilgili verdiği bozma kararı bu anlamda kritiktir. Atalay’ın bir gün dahi vakit kaybetmeksizin cezaevinden tahliyesi hukuken zorunludur” diye konuştu.
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