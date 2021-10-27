Bağcılar'da metro bozuldu yolcular tünelde yürüdü

Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda tünelin Kirazlı İstasyonu'na yakın bölümünde teknik arızanın yaşandığı metro aracındaki yolcular yürüyerek istasyona ulaştı. Yolcular o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

DHA
27 Ekim 2021 Çarşamba, 10:04
Bağcılar'da metro bozuldu yolcular tünelde yürüdü
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Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda tünelin Kirazlı İstasyonu'na yakın bölümde dün saat 20.30 sıralarında metro aracında teknik bir arıza meydana geldi. Kirazlı yönündeki arıza nedeniyle yolcular metrodan inerek tünelden istasyona kadar yürüdü.

Yolcular yaşanan o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Öte yandan arıza sonrasında duraklarda yoğunluk oluştu. Yapılan çalışmanın ardından arıza giderilerek seferler normale döndü.


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