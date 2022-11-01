İstanbul'da 'kaçak tütün' operasyonu: 16 şüpheli yakalandı

01 Kasım 2022 Salı, 10:08

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün ürünlerine yönelik çalışmada, Esenler, Bağcılar, Fatih, Sancaktepe, Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçelerinde belirlenen 6 iş yeri, 2 depo ve eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 16 şüpheli yakalanırken, 3 araca incelenmek üzere el konuldu.

PİYASA DEĞERİ 33 MİLYON 200 BİN LİRA

Adreslerde ve araçlarda yapılan aramada, piyasa değerinin 33 milyon 200 bin lira olduğu değerlendirilen 119 milyon 530 bin bandrolsüz boş makaron, 2 ton 286 kilogram kaçak nargile tütünü, 1 ton 165 kilogram kıyılmış tütün, 140 bin bandrolsüz dolu makaron, 3 elektrikli sigara dolum makinesi ve 4 kompresör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 14'ü serbest bırakıldı.