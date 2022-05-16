Bağcılar’da otomobili kundaklayıp yanmasını bekledi

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:39

Olay, Bağcılar Şehit Cengiz Karcıoğlu Caddesinde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki otomobile benzin döktü.

Daha sonra benzini ateşe veren şüpheli, olay yerinde bir süre otomobilin yanmasını izledi. Alev alan otomobilin yanında bulunan araç ise sahibi tarafından hızla olay yerinden çekildi. Alevler diğer tarafta bulunan minivan araca da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonrasında kundaklanan araç kullanılamaz hale gelirken, minivan araç da ise büyük hasar oluştu.

İlk belirlemelere göre kundaklamanın, otomobilin sahibi S.İ.’nin husumetli olduğu kişi tarafından yapıldığı değerlendiriliyor. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.