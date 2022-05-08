Bağcılar'da bir gecede çok sayıda araç soyuldu

08 Mayıs 2022 Pazar, 11:41

Olay 6 Mayıs'ı 7 Mayıs'a bağlayan gece Bağcılar'ın çeşitli mahallelerinde meydana geldi. İnşaat ve tesisat işleriyle uğraşan esnafı hedef alan şebeke, daha önceden yerlerini belirledikleri çok sayıda aracı bir gecede soydu.

Matkap gibi hırdavat ve el aletlerinin olduğu araçları elleriyle koymuş gibi bulan şebeke, kısa sürede kapısını açtıkları araçlarda değerli gördükleri malzemeleri çaldı.



