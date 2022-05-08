Bağcılar'da bir gecede çok sayıda araç soyuldu
Bağcılar'da inşaat ve tesisat işleriyle uğraşan esnafı hedef alan hırsızlar bir gecede çok sayıda aracı soydu. Hırsızlık şebekesi elleriyle koymuş gibi buldukları araçlardan binlerce liralık maltap gibi malzemeleri çaldı.
Olay 6 Mayıs'ı 7 Mayıs'a bağlayan gece Bağcılar'ın çeşitli mahallelerinde meydana geldi. İnşaat ve tesisat işleriyle uğraşan esnafı hedef alan şebeke, daha önceden yerlerini belirledikleri çok sayıda aracı bir gecede soydu.
Matkap gibi hırdavat ve el aletlerinin olduğu araçları elleriyle koymuş gibi bulan şebeke, kısa sürede kapısını açtıkları araçlarda değerli gördükleri malzemeleri çaldı.
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