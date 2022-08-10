Bağcılar'da 'parkta' cinayet: Anbean kameraya yansıdı
İstanbul Bağcılar'da 3 kişi, aralarında husumet bulunan 18 yaşındaki Rohat Gün'ü konuşmak için çağırdıkları parkta tabancayla ateş ederek öldürdü. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, Gün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırı anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Bağcılar Göztepe Mahallesi'ndeki bir parkta, 5 Ağustos Cuma günü iddiaya göre 3 kişi aralarında husumet bulunan 18 yaşındaki Rohat Gün'ü konuşma bahanesiyle parka çağırdı. Gruptan bir kişi, Rohat Gün'le beraber yürüdüğü sırada arkalarındaki kişi belindeki tabancasını çıkarıp bir el ateş etti.
ATEŞ ETTİ, KAÇTI
Ayaklarından yaralanan Rohat Gün kaçmaya çalıştı. Silahlı saldırgan, kaçan Gün'ün arkasından 2 el daha ateş etti. Mermilerden biri Rohat Gün'ün sırtına biri de kafasına isabet etti. 3 şüpheli koşarak olay yerinden uzaklaştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gün, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Rohat Gün, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.
SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
Rohat Gün'ün hayatını kaybettiği saldırı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, parka gelen Gün'ün bir kişiyle yürüdüğü, arkalarından gelen diğer kişinin silahla ateş ettiği görülüyor.
Devamında ise Gün kaçmaya çalışırken saldırganın 2 kere daha ateş ettiği anlar yer alıyor.
CENAZESİ MARDİN'DE DEFNEDİLDİ
Gün'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Mardin Artuklu'da toprağa defnedildi. Polis ekipleri, cinayetin işlendiği park ve çevresinde detaylı inceleme yaptı.
Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekiplerin kaçan şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.
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