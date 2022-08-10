Restoranda 'hesap' tartışması cinayetine 1 tutuklama

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:02

Bucak ilçesi Kestel köyünde önceki gün saat 00.30 sıralarında, Antalya'dan arkadaşları B.A.K. ve A.Ç. ile restorana gelen Esat Kani, birlikte yemek yiyip, içki içtikten sonra hesabı ödemek için kasaya gitti.

Bin 450 TL'lik hesabı yüksek bulup, itiraz eden Esat Kani ve arkadaşları ile işletme sahibi Ş.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kani ve arkadaşlarına av tüfeğiyle ateş açıldı. Esat Kani olay yerinde yaşamını yitirirken 2 arkadaşı ise yaralandı.

İhbar üzerine restorana jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası yaralılar, Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Esat Kani'nin cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

BABA SERBEST, OĞLU TUTUKLANDI

İşletme sahibi Ş.Y. jandarmaya Esat Kani ve arkadaşlarını kendisinin vurduğunu öne sürdü. Ancak av tüfeği ile ateş açan kişinin Ş.Y.'nin askerden izne gelen oğlu A.İ.T.Y. olduğu tespit edildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan baba ve oğlu işlemlerinin ardından gece geç saatlerde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.İ.T.Y tutuklanırken, Ş.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Esat Kani'nin cenazesi dün Antalya'da toprağa verilirken, yaralı arkadaşının tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.