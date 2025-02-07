Bağcılar'da polise bıçaklı saldırı: Polis aracının kapısını açarak yaraladı!

İstanbul Bağcılar’da devriye aracı içinde bekleyen polis memuruna şüpheli bir şahıs bıçakla saldırdı. Polis aracının kapısını açarak polis memurunu bıçakla yaralayan şahıs daha sonra olay yerinden kaçarken yaşanan saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar'da polise bıçaklı saldırı: Polis aracının kapısını açarak yaraladı!
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DHA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 14:46

Olay, bugün öğle saatlerinde Bağcılar’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs meydanda park halinde bulunan devriye polis aracına yaklaşarak etrafı izlemeye başladı. Bir süre etrafa bakınan şahıs, polis aracını açarak polis memuruna bıçakla saldırdı. Şüpheli daha sonra hızlıca olay yerinden uzaklaştı.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, saldırı sonrası kaçan şahsı yakalamak için operasyon başlattı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kolundan bıçakla yaralanan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

 


Etiketler: #bağcılar #polis #bıçaklı saldırı

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