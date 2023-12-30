Başakşehir'de karakolda polise saldırıp kaçtı

Başakşehir'de denetim sırasında, yaralama ve tehdit suçlarından aranan E.A. gözaltına alındı. Karakola götürülen E.A., burada görevli polis memurlarına saldırarak kaçmaya çalıştı. Şüpheli, polis merkezi önünde yeniden gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 30.12.2023 - 14:05
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Başakşehir Başak Mahallesi'nde polis merkezinde, 21 Aralık'ta Başak Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdukları E.A.'nın kimliğini alarak sorgulama yaptı.

Ekipler E.A.'nın  "yaralama" ve "tehdit" suçlarından arandığını tespit etti. E.A, bunun üzerine gözaltına alındı.  İşlemleri için polis merkezine götürülen E.A., burada iddiaya göre polis memurlarına hakaretler etti.

E.A., polislere saldırarak kaçmaya başladı. Saldırganın kafa attığı polis memuru yaralandı. Polis memurları, şüpheliyi polis merkezi önünde gözaltına aldı. Burada da direnmeye devam eden E.A. ve polisler arasında arbede yaşandı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan E.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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