Bağcılar'da sosyal medyadan paylaşılan kundaklamanın ayrıntıları ortaya çıktı
İstanbul Bağcılar’da bir şahsın daire yakıp sosyal medyada paylaştığı olayın detayları ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından çıkardığı yangını yayınlanan zanlı Uğur Berat D.’nin babasının yaşadığı daireyi yaktığı öğrenilirken, zanlı ‘kundaklama’ suçundan adliyeye sevk edildi.
Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi 1102 Sokak’ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre 3 katlı binanın çatı katında yaşayan Uğur Berat D., bir dairede yangın çıkarmıştı.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, binada yaşayan yurttaşlar ise tahliye edilmişti. Öte yandan Uğur Berat D., çıkardığı yangını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
YANGINI İZLERKEN YAKALANDI
Uğur Berat D.’nin babasının yaşadığı daireyi yaktığı ortaya çıkarken, zanlı olayın yaşandığı cadde üzerinde yangını izlerken yakalandı.
Uğur Berat D. hakkında ‘ kundaklama’ suçundan adli işlem başlatılırken, zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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