Bağcılar'da trafikte makas atan sürücüye yüklü para cezası: Yürekleri ağza getirdi

Bağcılar’da trafikte makas atarak ilerleyen sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsa toplamda 27 bin 235 TL para cezası uygulanıp hakkında adli işlem başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 14:07
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Bağcılar TEM Kuzey Marmara Otoyolu Mahmutbey Viyadüğü'nün üzerinde dün bir şahıs aracıyla makas atıp trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek ilerledi.

Yürekleri ağza getiren sürücü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince tespit edildi. Araç plaka bilgilerinden kimlik bilgilerine ulaşılan B.K. isimli şahıs yakalandı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Şahsa "makas atmak" maddesinden 6 bin 439 TL, "araçların kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde sürmek" maddesinden 690 TL "öndeki aracı yeterli mesafeden izlememek" maddesinden 690 TL, "emniyet şeridini gereksiz şekilde kullanmak" maddesinden 6 bin 439 TL, "sürücü belgesi geçici olarak veya tedbiren alınmasına rağmen araç kullanmak" maddesinden 12 bin 977 TL olmak üzere toplamda 27 bin 235 TL para cezası uygulandı.

Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.


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