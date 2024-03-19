Araç paramparça oldu... Erzurum'da trafik kazası paniğe neden oldu

Yayınlanma: 19.03.2024 - 10:13

Güncelleme: 19.03.2024 - 10:13

Erzurum-Tortum karayolu Karagöbek Mahallesi civarında Mustafa Ö'nün kullandığı araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada sürücü Mustafa Ö ile araçtaki Dursun Ö, Şafak Ö, Ufuk S. ve Şehnaz S. yaralandı.

HASTANELERE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Erzurum’daki hastanelere kaldırıldı.