Araç paramparça oldu... Erzurum'da trafik kazası paniğe neden oldu

Erzurum’un Tortum ilçesinden kent merkezi yönüne hareket eden araç kaza yaptı.

İHA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 10:13
Araç paramparça oldu... Erzurum'da trafik kazası paniğe neden oldu
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Erzurum-Tortum karayolu Karagöbek Mahallesi civarında Mustafa Ö'nün kullandığı araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada sürücü Mustafa Ö ile araçtaki Dursun Ö, Şafak Ö, Ufuk S. ve Şehnaz S. yaralandı.

HASTANELERE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Erzurum’daki hastanelere kaldırıldı.


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