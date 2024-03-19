Denetlenen 8 bin araçtan 110'u trafikten men edildi
Düzce’de polis ekipleri kural tanımayan sürücülere yönelik denetimlerini sürdürürken, denetlenen 8 bin 96 araçtan bin 417’sine cezai işlem uygulandı.
Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede 11 Mart'tan itibaren yapılan trafik denetimlerinde 94 okul servisi, 281 motosiklet ve 7 bin 721 araç olmak üzere toplam 8 bin 96 araç kontrol edildi.
TOPLAM 671 BİN ARACA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
Yapılan kontrollerde kural tanımayan bin 417 araç ve sürücüye toplamda 671 bin 159 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca yapılan kontrollerde 16 bin 587 kişi sorgulanırken, 30 aranan şahıs gözaltına alındı. Uygulamalarda 110 araç ise trafikten men edildi.
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