Fiyat artışı ve teknik zarara devam, yeni gündem ‘Teklif Platformu’: ‘Trafik’te tartışma çok!

Yayınlanma: 19.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.03.2024 - 04:00

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin (SBM) güncel verilerine göre “ortalama yazılan prim değeri” 6 bin liraya yaklaşan zorunlu trafik sigortası, bugünlerde yine önemli tartışma konusu haline geldi. Bu sigorta hem fiyatları hem teknik zarar seviyesi hem “Trafik Teklif Platformu” gibi yeni uygulamalarıyla masada.



2017’den bu yana zorunlu trafikte tavan fiyat uygulandığını anımsatan Magdeburger Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, bu poliçelerden çoğu firmanın teknik olarak zarar ettiğini belirtti. Hancıoğlu şu çağrıyı yaptı: “Uzun yıllardır süregelen prim yetersizliği sorunu sektörün üzerinde büyük yük oluşturuyor. Serbest tarifeye geçiş bu yükün hafifletilmesi yolunda ciddi bir adım olacak. Rekabetin artması, hem şirketlerin daha iyi hizmet sunmasına hem vatandaşların daha uygun fiyatlı sigortaya erişmesine imkân sağlayacak.“

HASAR/PRİM YÜKSEK

Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy ise fiyatla ilgili eleştirilere atıfla “Yollardaki 28 milyon aracın yüzde 80’i sigortalı. Ancak sigortasız araçların karıştığı kazalardaki bedeni zararlar Güvence Hesabı sistemiyle gene sigortanın içinde. Yani sigortasız araçların zararlarını da sigortalılar ödüyor” dedi. Ayrıca 2023 yılında 100 liralık prime karşın maliyet artışlarının etkisiyle 170 liralık hasar ödendiğini açıklayan Özsoy, değer kaybı dosyalarında standart bir hesaplamanın olmamasının da olumsuz etkilere yol açtığını kaydetti.

Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut ise öncelikle Trafik Teklif Platformu’nu değerlendirerek uygulamann beklenen performansa ulaşamadığına dikkat çekti. Korkut “Çünkü sistem isteğe bağlı. Bizim önerimiz poliçe kesecek şirketin otomatik olarak atanmasıydı” dedi. Serbest tarife konusunu da yorumlayan Korkut, “sınırlı serbest”i desteklediklerini kaydetti. Korkut’a göre bir tavan olmalı ama fiyat “Trafik Havuzu”ndakinin altına düşmemeli.

‘PARAMETRİK SİGORTA ÇOK HIZLI BÜYÜYECEK’

BMS Group Türkiye Üst Yöneticisi Kerim Gürkan, parametrik sigorta pazarının Türkiye sigorta pazarı kadar büyük olduğunu, 13-14 milyar dolara ulaştığını anımsatarak şuna dikkat çekti:

“Ancak bu sigortayı çok özel kılan şey, sigorta pazarından 10 kat daha fazla büyümesinin bekleniyor olması. Yani sigorta pazarının yılda yüzde 1-2 büyümesi bekleniyor ki bu da küresel ekonomiye oldukça bağlı. Ancak parametrik sigortanın önümüzdeki 10 yılda yıllık yüzde 10 büyümesi bekleniyor. İşte bu yüzden parametrik sigortanın çok önemli bir ürün olacağına inanıyoruz. Hem kurumlar hem sigorta şirketlerinin kendi bilançolarını korumak için önemli bir sigorta ürünü.” Gürkan, bu sigortayı tanıtmak için etkinlikler yapmaya devam edeceklerini de duyurdu.

SEKTÖRDEN KISA KISA

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), bir genelge ile sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin enflasyon muhasebesi sistemine 1 Ocak 2025’te geçeceğini duyurdu.

Maher Holding’in merkezinde kurulan Quick Art Space, 28 Nisan’a kadar Benal Dikmen’in “Troyalı Kadınlar” başlıklı sergisine ev sahipliği yapacak. Serginin küratörlüğünü ise Nergis Abıyeva üstleniyor.

Bupa Türkiye’nin markalarından olan senCard tarafından düzenlenen “senCard Games Basketbol Turnuvası” tamamlandı. Sekiz şirketten 10 takımın katıldığı turnuvanın şampiyonu ise Aksigorta oldu.

Socar Sigorta ve Reasürans Brokerliği, Lloyd’s lisansı aldığını duyurdu. Şirket yetkilileri “Kurumsal ve bireysel müşterilerimize en iyi şart ve teminatlarda sigorta ve reasürans çözümleri sunuyoruz” dedi.







