Bağcılar’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Yayınlanma: 24.09.2023 - 11:00

Güncelleme: 24.09.2023 - 11:17

Edinilen bilgiye göre, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Barbaros Mahallesi’nde bulunan bir adreste narkotik madde ticareti yapıldığı belirlendi.

Konuya ilişkin çalışma başlatan polisler, narkotik maddelerinin satışa hazır hale getirildiğini ve sokak satıcıları aracılığıyla dağıtıldığını tespit etti.

21 Eylül tarihinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda K.A. (24), M.A.C. (23) ve F.Ş. (23) isimli 3 şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 1 kilo 510 gram marihuana, presleme makinesi, 3 hassas terazi, 3 cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bin 200 lira para ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüphelilerin narkotik madde ticareti ve kullanımı suçlarından çok sayıda kayıtları olduğu tespit edildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. M.A.C. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, K.A. ve F.Ş. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.