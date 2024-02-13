Bağcılar'da vahşet: Annesini bıçaklayarak öldürdü!

Bağcılar'da 74 yaşındaki annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 13.02.2024 - 16:12
Bağcılar'da vahşet: Annesini bıçaklayarak öldürdü!
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Merkez Mahallesi 665. Sokak'ta bulunan evlerinde, annesi Sebahat G.'yi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle polis ekiplerince yakalanan M.T.G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce "üstsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Merkez Mahallesi 665. Sokak'ta dün, Temel G. evine geldiğinde eşi Sebahat G.'yi (74) bıçaklanmış halde yerde yatar vaziyette, oğlu M.T.G.'yi (41) ise annesinin başında bulmuştu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Sebahat G.'nin bıçaklanarak öldüğünü belirlemişti.

Gözaltına alınan şüpheli M.T.G.'nin psikolojik rahatsızlığı bulunduğu, 2008 yılında 3 kez kayıp ihbarı olduğu için arandığı tespit edilmişti.


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