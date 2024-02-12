Kuzen cinayetinde müebbet hapis istemi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kuzeni Işık Filiz'i (58) tabancayla vurarak öldüren Metin Akar (57) hakkında ‘Kasten öldürme' suçundan müebbet, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DHA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 11:08
Kuzen cinayetinde müebbet hapis istemi
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Geçen yıl mart ayında İzmit ilçesi Doğan Mahallesi'nde annesi M.A. ile birlikte yaşayan B.A., babasının kuzeni Işık Filiz'le kavga etti.

Bunun üzerine B.A., durumu amcası Metin Akar'a haber vererek korktuklarını söyledi ve yanlarında kalmasını istedi. Metin Akar da erkek kardeşinin şehir dışında olması sebebiyle yeğeni ve yengesini yalnız bırakmamak için yanlarında kalmaya başladı.

'KİM KİMİN NAMUSUNA GÖZ KOYUYORSA SONU BUDUR'

Işık Filiz, elinde kürekle Metin Akar, yeğeni B.A. ve yengesi M.A.'nın kaldığı apartmana gelip, giriş kapısındaki camları kırdı.

Sesleri duyan Metin Akar, silahını alıp aşağıya inerek kuzeni Işık Filiz'e 5-6 el ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Filiz, hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Metin Akar, emniyetteki sorgusu sonrası adliyeye sevk edildiği sırada, “Kim kimin namusuna göz koyuyorsa sonu budur. Nokta” diye bağırdı. Akar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Cumhuriyet Savcısı, Işık Filiz'in ölümüyle ilgili hazırladığı iddianameyi tamamladı.

Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Metin Akar'a 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan da 3 yıla kadar hapis ve 100 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Tutulu sanık Metin Akar'ın yargılamasına 15 Şubat'ta başlanacak. 


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