CHP Bağcılar Belediye Başkan Adayı Cem Kılıç: 'Anlaşmazlıklar bitecek'

Yayınlanma: 21.03.2024 - 12:12

Güncelleme: 21.03.2024 - 12:12

İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki trafik sorununu çözeceklerini belirten CHP Bağcılar Belediye Başkan Adayı Cem Kılıç, ilçedeki yerel halk ve mülteciler arasındaki anlaşmazlıkları azaltmak için seminer vereceklerini kaydetti.

CHP Bağcılar Belediye Başkan Adayı Cem Kılıç Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı.

Bağcılar, İstanbul’un trafik sorunu yaşadığı ilçelerden birisi. Özellikle sokak aralarında yoğunlaşan trafik sorunu için yapacağınız çalışmalar var mı?

İndir-bindir işlemi yapmak için küçük çaplı işletmelerin sokak aralarından kaldırılması ve toplu, taşıma trafiğine uygun olarak düzenlenmiş ticaret alanlarında faaliyet göstermeleri sağlanacaktır. Böylelikle, sokak aralarında trafik belirsizce kilitlenmeyecek ve gün içinde yersiz bekleme durumları sona erecektir. Ayrıca, trafik yoğunluğu olan bölgelerde alternatif yollar üreterek trafik problemini azaltacak ve güncel yapılaşmalara paralel mücadele edeceğiz.

KÜLTÜREL FARKLAR İÇİN SEMİNER

Bağcılar, son dönemde birçok mülteciye ev sahipliği yaptı. Hem yerel halk hem de mülteciler arasındaki kültürel farklılıkları ve anlaşmazlıkları azaltmak için çözüm önerileriniz nedir?

Bağcılar Belediyesi olarak, mültecilere yönelik kültürel tanıtım ve sosyal yaşama uyumluluk seminerleri düzenleyerek bu süreci kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Bu seminerler, hem mültecilere hem de yerel halka yönelik olacak ve kültürel farklılıkları anlamalarına, iletişim becerilerini geliştirmelerine ve birbirleriyle daha iyi etkileşimde bulunmalarına yardımcı olacak.

Bağcılar’da yaşayanların en çok şikâyetçi olduğu durumlardan biri de otopark sorunu. Bununla ilgili çözümleriniz nelerdir?

Bağcılar Belediyesi olarak, hemşerilerimize daha uygun ve erişilebilir otopark olanakları sunmak için “Bağcılar Kart ile Bağcılarlı Hemşerilerimize Uygun Otopark Olanakları” projesini başlatıyoruz. Bu proje, Bağcılar Kart sahibi olan hemşerilerimize özel otopark imkânları sunarak otopark sorununu çözmeyi hedefliyor.

Bağcılarda yeşil alan sorununu çözmek için neler yapmayı planlıyorsunuz?

Kentsel dönüşüm ve peyzaj çalışmalarında yeşil alanların tüm projelerin içine dahil olmasını sağlayacağız, yeniden yapılan her binamıza uygun şekilde yeşil alan düzenlemesi şartı sağlanacak, bina zemini çevresinde bunu sağlayamayan yapılara bahçeli teras tarzı çatı düzenlemelerini teşvik edeceğiz, yerden eksiltilen yeşil alanlarımızı çatılarımızda yaşatacağız.

