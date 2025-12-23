Bağımlı sayısı 15 milyona dayandı... Uyuşturucuda vahim tablo: Kullanım yaşı 12'ye indi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmaları gündemdeyken, Türkiye'de madde kullanımına ilişkin veriler de yeniden tartışma konusu oldu.

Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu verilerine göre, 2024'te 10 milyonu aşan bağımlı sayısı 2025 itibarıyla 15 milyona yaklaştı.

"CİNSEL AMAÇLARLA KULLANILIYOR"

Federasyon Başkanı Halit Toprak, uyuşturucu kullanım yaşının düştüğünü belirterek, "18 yaş altına indiğimizde tablo daha da vahim. Kullanım yaşı 12'lere kadar düşmüş durumda" ifadelerini kullandı. Toprak, araştırmaların kullanımın "sanıldığı gibi duyguları bastırma amacıyla değil, büyük oranda cinsel amaçlarla" gerçekleştiğini öne sürdü ve "üst gelir grubunda karşılığı" olduğunu söyledi.

"ÇOCUKLARI VE GENÇLERİ ZORLA BAĞIMLI HALE GETİRİYORLAR"

İktidara yakın Türkiye gazetesinin haberine göre, Toprak, 18 yaş altı kullanıcıların yüzde 90'ının kendi iradesi dışında bu ağın içine çekildiğini ileri sürerek, çocuk ve gençlerin önce bağımlı hâle getirildiğini, ardından "madde karşılığında satış yapma" ya da "taşıyıp teslim etme" gibi işlerde kullanıldığını anlattı.

Genç kadınların fuhuşa zorlandığı, erkek çocukların ve gençlerin ise kundaklama ve silahlı yağma gibi suçlarda kullanılmak üzere bağımlı hâle getirildiği iddialarını da dile getirdi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi'nde bağımlılıkla mücadelenin "aileler ve sivil toplumun da katılımıyla" topyekûn bir koordinasyon gerektirdiğini söyledi.

Yılmaz, 2024-2028 dönemini kapsayan üç ulusal strateji belgesiyle 2028'e kadar tüm faaliyet alanlarında çerçevenin belirlenmesinin hedeflendiğini ifade etti.