Birleşik Metal-İş Sendikası’ndan baraj altında bırakılan işçilere dayanışma ziyareti

Yayınlanma: 28.08.2024 - 17:26

Güncelleme: 28.08.2024 - 17:26

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası’nın (Dev-Sağlık İş) 0.99 puanla baraj altında bırakılarak toplu iş sözleşmesi hakkının ellerinden alınmasına karşı başlattığı mücadeleyi sürdürüyor. Birleşik Metal-İş Sendikası, bugün alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde nöbet eylemi başlatan Dev Sağlık-İş Sendikası’na destek ziyarertinde bulundu. Eyleme Birleşik Metal-İş'in Genel Başkanı Özkan Atar, Genel Eğitim Sekreteri Özcan Atmaca, Anadolu Şube Sekreteri Erdinç Koç ve iş yeri temsilcileri katıldı.

HUKUKSUZLUK VURGUSU

Konuyla ilgili Birleşik Metal-İş Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin yanındayız. Bu mücadele hepimizin” denildi. Açıklamada, “Çağdışı yasaları değiştirerek işçilerin sendikal haklara erişiminin önündeki engelleri kaldırmak için çabalaması gereken hükümet, kendi güdümünde olmayan, binlerce üyesinin iradesi ve kararlılığıyla bu engelleri aşmayı başaran mücadeleci sendikaları etkisizleştirmeye çalışmaktadır. Bunun için hukuku hiçe saymaktan, binlerce işçinin iradesini yok saymaktan çekinmemektedir” ifadeleri yer aldı.

DAYANIŞMA İÇİNDE OLACAĞIZ!

Sağlık emekçilerinin mücadelesine vurgu yapılan açıklamada, “Bu haklı mücadele başarıya ulaşıncaya, üye listesi düzeltilinceye, sağlık ve sosyal hizmet işçisi kardeşlerimizin gasp edilen toplu sözleşme hakkı iade edilinceye kadar Dev Sağlık-İş Sendikası ve üyeleriyle dayanışma içinde olacağımızı ilan ediyoruz” denildi.