Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi 100. yılını kutluyor: 'Kurucu değerlere savaş açıldı'
Papa 4. Eftim, Bağımsız Türk Patrikhanesi’nin kuruluşunun 100. yılında yaptığı açıklamada, “Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine dahili ve harici olarak açılmış olan savaşın sonuna yaklaşmaktayız. Nasıl ki aydınlığa çıkan her yolda karanlık varsa; bu zorlu ve karanlık günlerimiz de yeniden cumhuriyetin aydınlığına çıkacak” dedi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bu memlekete bir ordu kadar hizmet etmiştir” dediği Papa 4. Eftim tarafından, 21 Eylül 1922’de kurulan Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi, 100. kuruluş yıldönümünü kutluyor.
Her gün binlerce insanın önünden geçtiği tarihi yapıda büyük bir gelenek sürdürülüyor.
'KARANLIK GÜNLER, CUMHURİYETİN AYDINLIĞINA ÇIKACAK'
Bağımsız Türk Ortodoksları Patriği Papa 4. Eftim, patrikhanenin kuruluşunun 100. yılında yaptığı açıklamada, “Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine dahili ve harici olarak açılmış olan savaşın sonuna yaklaşmaktayız. Nasıl ki aydınlığa çıkan her yolda karanlık varsa; bu zorlu ve karanlık günlerimiz de yeniden cumhuriyetin aydınlığına çıkacak” dedi.
Patrikaneden yapılan açıklama şu şekilde:
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