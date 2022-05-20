Bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı 19 Mayıs'ta AKP’den yeni özelleştirme takvimi

20 Mayıs 2022 Cuma, 04:00

AKP iktidarı, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan bir kararla Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesini başlattığı 19 Mayıs’ın yıldönümünde mülkiyeti kamuya ait birçok taşınmazı daha özelleştirme programına aldı.

İstanbul’dan Diyarbakır’a, Kayseri’den Muğla’ya kadar 17 ildeki taşınmazların bir bölümü ise denize sıfır yerlerden oluşuyor.

İlgili Cumhurbaşkanı kararına göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) adına kayıtlı olan toplam 243 taşınmaz ve hisse, özelleştirme kapsam ve programına alındı. Bu taşınmaz ve hisseler satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçı birlikte uygulanarak özelleştirilecek. Bu süreç 31 Aralık 2025’e dek tamamlanacak.

DİDİM İLK SIRADA

Özelleştirme kapsamına alınan taşınmazların çok büyük kısmı Maliye Hazinesi’ne ait. Bunlar içinde en büyük taşınmaz 3.6 milyon metrekare ile Aydın Didim Yalıköy’de. Bir ucu denize çıkan devasa bir alan. Başkentte özelleştirilecek yerler arasında ise kentin en değerli noktaları olarak bilinen Alacaatlı ve Çayyolu’ndaki taşınmazlar var. Yine örneğin Gölbaşı Tuluntaş’taki yerin büyüklüğü 497 bin 773 metrekare. Yenimahalle Yuva’daki taşınmazın büyüklüğü ise 682 bin 916 metrekare.

Antalya’da özelleştirilecek yerler Muratpaşa ilçesinde Çağlayan, Güzeloluk, Kırcami, Zümrütova mahallelerinde. Balıkesir’deki taşınmazlar ise Ayvalık Küçükköy’de. Bazıları aynı parsel üzerinde bulunuyor. Denize yakın noktalarda. Bursa’daki taşınmazlar Karacabey Kurşunlu’da. Çanakkale’de ise Merkez Karacaören’deki 7.7 bin metrekarelik taşınmaz özelleştirilecek yerler arasında bulunuyor. Diyarbakır’daki taşınmazlar Lice Kelvan’da. Gaziantep’te özelleştirilecek taşınmazların tamamı Şehitkamil’de. Büyük bölümü Sam ve Taşlıca mahallelerindeki aynı parseller üzerinde.

İSTANBUL'UN EN DEĞERLİ YERLERİ

İstanbul’da özelleştirilecek taşınmazların büyük bir bölümü Kemerburgaz ile Sarıyer Gümüşdere’de. Kemerburgaz’daki taşınmazlardan bazıları ağaçlık. Bunun dışında Şile, Tuzla’da bulunan çeşitli araziler de özelleştirme kapsamına alındı. Yine İzmir Alaçatı’daki taşınmazlardan birinin büyüklüğü 93 bin 490 metrekare. Kayseri’de çoğunluğu Melikgazi’de olmak üzere Kocasinan ile Talas’taki bazı taşınmazlar özelleştirilecek. Kocaeli Kandıra, Kartepe, Konya Meram’daki taşınmazlar da dikkat çekici.

YAN YANA ARAZİ

Bodrum’daki taşınmazlar ise Geriş, Gökçebel ile Ortakent’te. Datça’dakilerin tamamı Kızlan’da. Birçoğu da deniz kenarında. Öyle ki bir taşınmaz sahil boyunca uzanıyor. Birçoğu yan yana. Birisinin büyüklüğü 49 bin 805 metrekare. Ula’daki taşınmazların tamamı da Akyaka’da. İkisi yan yana araziler.