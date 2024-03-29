‘Bağış parası karşılığı bir makbuz almadık’

Yayınlanma: 29.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.03.2024 - 04:00

Keskin ifadesinde, “Bir tuğla da sen koy” kampanyasına destek olmak amacıyla 400 bin civarı para toplandığını söyledi. Keskin, bağış karşılığında kendilerine herhangi bir makbuz verilmediğini de söyledi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Turgay Özcan, ifadesini verdikten sonra yaptığı açıklamada soruşturmaya konu paraların CHP’lilerin alın terleriyle kazandırdıkları paralar olduğunu söyledi.