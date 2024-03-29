‘Bağış parası karşılığı bir makbuz almadık’
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan para sayma soruşturması kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağrılan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile CHP Parti Meclisi Üyesi Turgay Özcan dün ifade verdi.
Keskin ifadesinde, “Bir tuğla da sen koy” kampanyasına destek olmak amacıyla 400 bin civarı para toplandığını söyledi. Keskin, bağış karşılığında kendilerine herhangi bir makbuz verilmediğini de söyledi.
CHP Parti Meclisi Üyesi Turgay Özcan, ifadesini verdikten sonra yaptığı açıklamada soruşturmaya konu paraların CHP’lilerin alın terleriyle kazandırdıkları paralar olduğunu söyledi.
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