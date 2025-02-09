‘Bağış yapanlar üstte’

Yayınlanma: 09.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.02.2025 - 04:00

Canlı yayında gazeteciler tarafından “Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde 142 ülke arasında Türkiye’nin 117. sırada olduğunun” anımsatılması üzerine Bakan Tunç, bu sırada olmayı kabul etmediklerini savunarak söz konusu listeyi hazırlayan Dünya Adalet Projesi’nin kurucusunun eski Amerika Birleşik Devletleri baro başkanı olduğunu kaydetti.

Bakan Tunç, “Listede Türkiye’nin üzerinde gösterilen demokrasi olmayan, seçim olmayan, Türkiye’yle kıyaslanamayacak birçok ülke var. Endekste en üstte olanlar en fazla bağış yapanlar. Parayı verenler öne çıkacaksa bunun bir anlamı yok” dedi.

Bakan Tunç’un açıklamalarıyla tekrar gündeme gelen 2024 Hukuk Üstünlüğü Endeksi listesi gündeme geldi. Listenin ilk 10 sırasında sırayla Danimarka, Norveç, Finlandiya, İsveç, Almanya, Yeni Zelenda, Lüksemburg, Hollanda, İrlanda ve Estonya yer alıyor. Listede, gelişmiş ülkeler olarak görülen Japonya 14., İngiltere 15., Fransa 22., İspanya 25., ABD 26., İtalya 32. ve Çin 95. sırada yer aldı.

Bu ülkelerin haricinde listede Türkiye’nin önünde başkanlık, yarı başkanlık ve/veya parlamenter monarşi rejimleriyle yönetilen ve/ veya ekonomik krizlerle ön plana çıkan ülkelerin olması da dikkat çekti. Bu kapsamda “emirlikler federasyonu” olarak bilinen ve siyasi parti ile parlamentonun olmadığı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 39’uncu sırada yer alıyor. BAE’nin dışında monarşi rejimiyle yönetilen bir diğer Arap ülkeleri de listede yer aldı. “Yarı anayasal monarşiyle” yönetilen Kuveyt 52, “meşruti monarşi” rejimiyle yönetilen Ürdün Haşemi Krallığı ise listede 61. ve “yarı anayasal monarşiyle” yönetilen Fas 92. sırada yer aldı.